Минстрой РТ намерен благоустроить набережную Казани от речного порта до Кировской дамбы к 2020 году

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Правительство РТ предполагает реализовать проект новой набережной Волги в Казани от речного порта до Кировской дамбы к 2020 году, приурочив событие к 100-летию ТАССР. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

«Когда начнутся работы, говорить сейчас преждевременно. Сначала на основе концепции должен быть подготовлен проект, он должен пройти экспертизу, в том числе экологическую… Мы бы хотели, чтобы он был реализован к лету — осени 2020 года, когда мы будем отмечать 100-летие ТАССР», – пояснил Кудряшев.

Основой будущего проекта благоустройства депрессивной в настоящее время территории станет концепция, победившая в конкурсном отборе VIII Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег». Мероприятие, проходящее год от года в разных городах России, в этом году принимает Казань. Сегодня в конце первого дня фестиваля экспертное жюри объявит имена победителей, главной задачей которых было предложить идею для актуализации пешеходных связей набережной Волги и исторического центра Казани.

«Конкурс был объявлен только на концепцию. Надеемся, что победитель примет непосредственное участие и в реализации этого проекта. После того, как будут подведены итоги, руководство РТ примет решение, кто будет разрабатывать проект, параллельно будет готовиться документация, и параллельно, как водится у нас в России, пойдет и реализация проекта», – рассказал о развитии идеи благоустройства набережной Волги в Казани один из членов жюри конкурса, заслуженный архитектор России, член Союза архитекторов СССР Николай Шумаков.



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