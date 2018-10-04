В Татарстане раскрывается 98 процентов убийств – один из лучших показателей в Поволжье

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сотрудники уголовного розыска Татарстана показали один из лучших в ПФО результатов по раскрываемости преступлений. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной столетию создания подразделений уголовного розыска в системе МВД России.

Сотрудники уголовного розыска раскрывают каждое третье из совершенных в республике преступлений.

Сейчас в Татарстане раскрываемость преступлений составляет более 61 процента. Раскрыто 98 процентов убийств, 99 процентов изнасилований, 94 процента разбоев, 91 процент грабежей.

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