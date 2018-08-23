В Иннополисе развернут первую в России открытую сеть NB-IoT

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Иннополисе будет развернута первая в России открытая сеть технологии узкополосного Интернета вещей (NB-IoT), сообщают организаторы саммита.

Соответствующее решение приняли АО «НИИ СТТ», АО «Иннополис Сити» и ОЭЗ «Иннополис» в рамках IoT World Summit Russia в Казани.

Основная цель развертывания сети — подтолкнуть разработчиков решений для Интернета вещей использовать новый стандарт NB-IoT и проводить свои испытания в реальных условиях, рассказал представитель АО «НИИ СТТ» Илья Тихонов.

«Базовая станция будет располагаться на улице и работать на номинальную мощность для того, чтобы производители устройств могли проверить их на проходимость сигнала от начальной точки к базовой станции — так, как это было бы в реальных условиях. В ближайшее время будет подготовлено техническое описание с указанием частот, мощности и других характеристик, чтобы исключить нестыковки», — рассказал он.

Представитель АО «НИИ СТТ» отметил также оперативность руководства Иннополиса, рассказав, что все необходимые вопросы были согласованы за один день.

Всемирный цифровой саммит по технологии Интернета вещей (IoT World Russia Summit) состоялся в Казани 1-2 октября. Мероприятие посетили около 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов, которые приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных цифровой трансформации, промышленному Интернету вещей, умной энергетике, созданию инновационных городов и развитию IoT-стартапов, блокчейну и кибербезопасности.

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