Кул Шариф и цвета флага Татарстана были взяты за основу символики Недели звезд хоккея

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Континентальная хоккейная лига представила эскизы игровой формы на Неделю звезд хоккея, стиль которых разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей Татарстана. Главное хоккейное шоу сезона с участием лучших игроков КХЛ, МХЛ и ЖХЛ пройдет в январе 2019 года в республике Татарстан.

Одним из символов стал алый тюльпан. Он будет использоваться на номерах игровой формы команд. Также на нашивке будет изображен Кул Шариф. Сама форма команд дивизионов Матча звезд будет четырех цветов: зеленого, белого и красного, составляющих триколор флага Татарстана, а также черного.

Татарстан был объявлен столицей третьей Недели звезд хоккея 14 апреля 2018 года. В этот день состоялось подписание соглашения между Континентальной хоккейной лигой и республикой. Праздник пройдет сразу в трех городах Татарстана — Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Старт Неделе будет дан в Нижнекамске, где 12-го и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ. Лучшие игроки КХЛ соберутся в Казани: 19-го и 20 января в республиканской столице состоятся Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ. Параллельно праздничные мероприятия для болельщиков будут проходить в Альметьевске.

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