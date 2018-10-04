Татар-информ

4 октября 2018, 10:30

Культура

Международный фестиваль эстрады «Татар Жыры» отметит свое девятнадцатилетие

Культура

Международный фестиваль эстрады «Татар Жыры» отметит свое девятнадцатилетие

Церемония песни соберет на одной сцене как мэтров эстрады, так и новых исполнителей.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Праздник песни, который еще совсем недавно прошел в восемнадцатый раз, сделал еще один шаг, и вот уже 22 декабря в КРК «Пирамида» Международный фестиваль эстрады «Татар Жыры» отметит свое девятнадцатилетие.

Церемония, которая каждый раз становится событием года, и на этот раз соберет на одной сцене как мэтров эстрады, так и новых исполнителей. По традиции ожидается, что гостями церемонии станут первые лица республики, известные деятели из мира культуры и искусства, спортсмены, представители бизнеса и др.

«Татар Жыры» остается верным себе: в первую очередь это песни, пронизанные любовью, высококлассная программа и, конечно же, благодарные зрители фестиваля, которые всегда по достоинству оценивают работу организаторов. В этом году зрителей также ожидает яркое шоу, продуманное вплоть до мелочей. За это отвечает профессиональная команда «Татар Жыры». У режиссера масштабного проекта Максима Скалозубова сложная задача: создание отдельной истории из каждого выступления, где и песня, и образ артиста, и оформление сцены со всеми спецэффектами будут поддерживать главную идею номера. 

«Лучший исполнитель», «Открытие года», «Лучший клип», «Лучший дуэт» — всего на церемонии ожидается 25 номинаций. 

Команда фестиваля «Татар Жыры», который уже девятнадцать лет подряд собирает и зрителей, и звезд эстрады на праздник песни, приложит все усилия, чтобы встреча прошла ярко и незабываемо.

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