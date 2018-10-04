Роскачество проверило картошку на российских прилавках

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Роскачество проверило картошку на российском рынке и нашло клубни, пораженные различными болезнями, а также картофель с содержанием кадмия. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.

Эксперты закупили на рынках и в сетевых магазинах картофель текущего и прошлого сезонов, выращенный в России и за рубежом. Корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества, из которых 26 регламентируются законодательством, говорится в сообщении Роскачества.

В частности Роскачество проверило, использовались ли при выращивании картофеля запрещенные препараты и соблюдались ли допустимые нормы пестицидов.

В пакистанской картошке, купленной в сетевом магазине, эксперты обнаружили следы хлорпрофама (регулятор роста, используется для сдерживания прорастания клубней при хранении) и тиаметоксама (используется для борьбы с вредителями).

В большинстве исследуемого картофеля специалисты Роскачества не обнаружили превышение нормы нитратов, отмечается в сообщении. Однако исключения составили ранняя египетская картошка из магазина и российская картошка с рынка.

«Результаты проверки картофеля на нитраты позволили сделать два важных вывода: польза молодой картошки преувеличина, а качество продукта не зависит от места его покупки», — отметили специалисты.

Впервые за долгое время эксперты выявили превышение по кадмию в раннем пакистанском картофеле из магазина и ранней российской картошке с рынка. Кадмий мог попасть в картофель, если она росла в экологически неблагоприятном месте, например, недалеко от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий.

Практически все исследуемые клубни были поражены болезнями. Эксперты обнаружили фитофтороз, паршу обыкновенную и серебристую, ризоктониоз, фомоз, мокрую и сухую гниль. Для здоровья человека эти болезни не опасны.

Кроме того, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору картошки. Они посоветовали отдать предпочтение средней картошке — как правило, в клубне среднего размера находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Корнеплоды должны быть без глиняных комков, пятен, наростов, целые, ровные, твердые, упругие и сухие. Покупателям следует обратить внимание на размер клубней — они должны быть примерно одинаковыми.

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