Милонов предложил запретить школьницам окрашивать волосы

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Член международного комитета Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить российским школьницам окрашивать волосы и использовать косметику, сообщает РИА Новости.

По мнению политика, в школах следует ввести «этикет учащегося», который будет основан на общефедеральных рекомендациях. Милонов отмечает, что следует регламентировать «недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям».

Учащиеся до 11-го класса должны следовать нормам и правилам по внешнему виду, установленным администрацией учебного заведения, считает Милонов.

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