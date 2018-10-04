Татар-информ

4 октября 2018, 10:38

Общество

Милонов предложил запретить школьницам окрашивать волосы

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Общество

Милонов предложил запретить школьницам окрашивать волосы

Член международного комитета Госдумы предложил ввести в российских школах «этикет учащегося» на основе общефедеральных рекомендаций.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Член международного комитета Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить российским школьницам окрашивать волосы и использовать косметику, сообщает РИА Новости. 

По мнению политика, в школах следует ввести «этикет учащегося», который будет основан на общефедеральных рекомендациях. Милонов отмечает, что следует регламентировать «недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям». 

Учащиеся до 11-го класса должны следовать нормам и правилам по внешнему виду, установленным администрацией учебного заведения, считает Милонов.

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