Татарстанское пиво планируют поставлять в Китай

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Продукцию пивоваренного завода «Белый Кремль» татарстанской компании «Татспиртпром» планируют экспортировать в Китай, рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов в интервью ИА «Татар-информ» об итогах визита татарстанской делегации в Китай.

«Наши китайские коллеги, как ни странно, захотели посмотреть на татарстанское пиво, в частности на торговую марку „Белый кремль“. Была высказана заинтересованность в получении эксклюзива на импорт этого пива в Китай», — отметил Шайхутдинов.

Соответствующую информацию подтвердили в АО «Татспиртпром». «Вопрос находится в проработке. На данный момент ведутся переговоры с китайскими компаниями по вопросам поставки продукции пивоваренного завода «Белый Кремль» в КНР», — сообщила пресс-служба «Татспиртпрома».

Кроме того, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что встречи с потенциальными партнерами из Китая по вопросам поставок татарстанского пива уже ведутся.

«В Китае у меня было несколько встреч с дистрибьюторами, которые на сегодняшний день работают с сеткой в 650 гипермаркетов, и они выразили готовность выставить на полки нашу продукцию, чтобы мы были там представлены», — отметила Минуллина.

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