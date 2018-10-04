Татар-информ

4 октября 2018, 10:11

Происшествия

Россия на втором месте по количеству смертей во время селфи

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Происшествия

Россия на втором месте по количеству смертей во время селфи

Специалисты из Индии провели исследование, изучив мировые новости разных лет по ключевым словам.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Россия на втором месте по количеству смертей во время селфи, сообщает РИА Новости.

Специалисты из Индии провели исследование, изучив мировые новости разных лет по ключевым словам. В итоге они пришли к выводу, что с 2011 года по 2017 год 259 человек погибли в результате несчастных случаев, произошедших по время попытки сделать селфи.

Так, половина выявленных инцидентов приходится на Индию – 159 пострадавших. В России исследователи отметили 16 таких случаев, а в США – 14. Отмечается также, что средний возраст погибших – примерно 23 года.

Исследователи подчеркнули, что учитывали не все случаи гибели людей при создании селфи, так как значительное количество таких случаев не регистрируется в развивающихся странах.

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