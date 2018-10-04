В Татгосфилармонии состоится гала-концерт исполнителей среди ветеранов «Балкыш»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). 5 октября в 12.00 часов в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится V Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»), сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Гала-концерт проводится в рамках Декады пожилых людей.



В масштабном мероприятии примут участие 188 лауреатов фестиваля из 14 регионов республики. Среди них – 15 хоровых коллективов и ансамблей. Русскому хору ветеранов «Память» при Совете ветеранов Вахитовского района и ансамблю «Экипаж одна семья» Советского района Казани, которые примут участие на концерте, исполняется по 20 лет с момента их создания.



В фестивале будут участвовать все районы и города республики. На первом этапе фестиваля в Апастовском, Альметьевском, Нурлатском, Сармановском, Зеленодольском, Тукаевском районах участвовало более 1000 человек.

В первом туре фестиваля в Казани приняли участие 599 людей пожилого возраста. Зональные (отборочные) фестивальные концерты прошли в Казани 20-го и 23 апреля, где был показан 91 концертный номер, и выступило около 400 исполнителей. Лауреатами стали Светлана Шалашова в номинации «Сольное пение» (Авиастроительный район г. Казань), сводный хор «Ветеран» Совета ветеранов Альметьевского района в номинации «Хоровые коллективы», Люция Савельева в номинации «Художественное чтение» из Бугульминского района, народный казачий ансамбль «Любо» в номинации «Вокальный ансамбль» из Спасского района, ансамбль ВМФ «Экипаж – одна семья» в номинации «Вокальный ансамбль» из Советского района Казани.



Зональные смотры фестиваля состоялись также в поселке городского типа Алексеевское, а также в Кукморе, Арске, Буинске, Набережных Челнах, Альметьевске, в которых выступило около трех тысяч исполнителей.





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