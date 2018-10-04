Хабибуллин: Гражданская оборона РТ – мощная система ликвидации природных и техногенных катастроф

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Гражданская оборона РТ – мощная система ликвидации природных и техногенных катастроф, отметил глава ГУ МЧС России по РТ.

В День гражданской обороны РФ с поздравлениями к ветеранам и специалистам обратился начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

В своей речи он отметил, что в историю гражданской обороны вписано много героических страниц. Одной из наиболее ярких является вклад в победу бойцов местной противовоздушной обороны в годы ВОВ.

Глава МЧС республики отметил, что сегодня гражданская оборона Татарстана – это не только система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал для предупреждения и ликвидации катастроф, но и форма участия всего населения и органов власти в обеспечении обороноспособности государства.

«Силы гражданской обороны республики активно осваивают современную технику и передовые технологии, улучшают подготовку личного состава. Поэтому нам вместе с коллегами из министерств и ведомств, предприятий и организаций Татарстана предстоит реализовать все намеченные мероприятия для обеспечения максимальной защиты населения от всевозможных угроз», – сказал Рафис Хабибуллин.

Руководитель МЧС республики выразил огромную признательность ветеранам гражданской обороны, посвятившим свою жизнь обеспечению безопасности населения, отметив их богатый опыт, мудрость, благородные дела и поступки.

«Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю с Днём гражданской обороны! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, силы духа, жизненной энергии, семейного благополучия и мирного неба над головой. Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем способствуют развитию гражданской обороны и решению задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на благо нашей республики», – пишет в поздравлении Рафис Хабибуллин.

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