Путин утвердил изменения в пенсионной системе

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Согласно закону, время выхода на пенсию повысят для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 60 лет.

Госдума приняла документ 27 сентября, 3 октября его одобрил Совет Федерации.

Президент РФ также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России, и закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.

Кроме того, был подписан закон о внесении изменений в Уголовной кодекс, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста.

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