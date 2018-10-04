«Ростелеком» и Пенсионный Фонд РФ провели в РТ онлайн-семинар по программе «Азбука Интернета»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). «Ростелеком» и Пенсионный Фонд РФ провели в Татарстане онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета». Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ, включая Татарстан. В казанской студии, подключенной к видеоконференции, собрались представители министерств, преподаватели вузов, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, которые участвуют в обучении граждан старшего возраста.

Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю. И. Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.

Тренер-практик Л. В. Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности на основе программы «Азбука Интернета».

Уже по сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности главный библиограф ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени Никитина» Е. Л. Куме рассказала об особенностях работы курсов по «Азбуке Интернета» на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы — об опыте работы на площадке образовательного центра.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.

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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука Интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.