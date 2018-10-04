Выехав на красный свет, рейсовый автобус стал причиной ДТП с 6 пострадавшими в Казани

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Казани шесть человек пострадали при столкновении иномарки и маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Около восьми утра на пересечении улиц Татарстан и Салимжанова столкнулись автобус и «Ауди».
Известно, что водитель пассажирского транспорта выехал на красный и столкнулся с легковушкой.
На месте спасатели извлекли водителя, заблокированного в салоне легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса.
Сейчас на месте аварии работают пять инспекторов ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и регулируют дорожное движение.