Выехав на красный свет, рейсовый автобус стал причиной ДТП с 6 пострадавшими в Казани

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Казани шесть человек пострадали при столкновении иномарки и маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Около восьми утра на пересечении улиц Татарстан и Салимжанова столкнулись автобус и «Ауди».

Известно, что водитель пассажирского транспорта выехал на красный и столкнулся с легковушкой.

На месте спасатели извлекли водителя, заблокированного в салоне легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса.

Сейчас на месте аварии работают пять инспекторов ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и регулируют дорожное движение.

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