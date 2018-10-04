(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В России проходит пробная перепись населения, сообщает Росстат. Все жители смогут принять участие, заполнив анкету на сайте Госуслуг с 1-го по 10 октября. А с 16-го по 31 октября переписчики проведут обход жилых домов в нескольких регионах России.

К регионам, в которых пройдет обход переписчиками, а также будут работать переписные участки, относятся Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, Городской округ — город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, городской округ Великий Новгород Новгородской области, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга- муниципальный округ Княжево.

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