Рустам Минниханов 7-8 октября совершит рабочий визит в Японию

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстанская делегация во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым совершит рабочий визит в Японию. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Поездка запланирована на 7-8 октября. В рамках визита делегация из Татарстана посетит города Киото, Кобе и Канадзава.

По словам министра, татарстанцы примут участие в международном форуме «Наука и технологии в обществе», посетят биомедицинский кластер Riken, Университет Канадзавы, парк Кэнрокуэн и парк замка Канадзава, а также ряд других объектов.

Кроме того, планируется несколько деловых встреч с представителями Правительства Японии, поделился Шайхутдинов.

В рамках визита также будет проведен татарстанско-японский деловой форум, где презентуют потенциал Татарстана. В завершение визита в Японию делегация из Татарстана планирует побывать на заводе Хокусё, который занимается производством конвеерного и сортировочного оборудования, отметил глава Министерства информатизации и связи РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.