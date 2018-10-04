(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Декриминализация статьи 282 УК РФ произойдет в течение полутора месяцев. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Президент России Владимир Путин предложил поправки в статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которые подразумевают административное, а не уголовное наказание за однократное действие, не представляющее серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Например, однократное размещение на своей странице в соцсетях материалов, содержащих враждебные высказывания по отношению к людям определенной национальности, веры, пола и т. д., но не призывающих к нанесению кому-либо вреда.

Однако при повторном совершении таких действий в течение года после первого наказание нарушитель понесет уголовную ответственность.

Генеральная прокуратура РФ признала предложенные президентом поправки взвешенными и правильными. При этом ее официальный представитель Александр Куренной подчеркнул, что возбужденные по 282 статье уголовные дела никогда не были связаны с «лайками», а только с репостами в соцсетях, т. к. последние являются размещением информации.

Валентина Матвиенко во время визита в Южную Корею сообщила, что поправки президента рассмотрят уже на осенней сессии, это займет месяц или полтора.

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