Морис Ндур: Сегодня УНИКС был единой командой

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Морис Ндур, набравший 29 очков сенегальский форвард казанского УНИКСа, ставший самым результативным игроком матча первого тура Кубка Европы, в котором казанцы в гостях обыграли черногорский «Морнар» (97:74), прокомментировал игру. Его слова передает сайт турнира.

«Здорово, так стартовать в первом матче сезона. Здорово начинать сезон с победы. Сегодня мы были единой командой, хорошо двигали мяч, играли агрессивно. Но после первой игры может произойти все, что угодно, поэтому я буду рад, если мы и дальше будем играть так, как сегодня», — отметил Морис Ндур.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.