Михайло Павичевич: Мы оказались не готовы следовать ритму УНИКСа

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер черногорского «Морнара» Михайло Павичевич, прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа (74:97) в матче Кубка Европы, об этом сообщается на сайте турнира.

«Я и до игры говорил, что УНИКС абсолютный фаворит. Гости играли в обороне очень компактно, забили много легких мячей. Мы оказались не готовы следовать их ритму, так что я поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Наша команда еще сыгрывается и нам нужно время», — резюмировал Павичевич.

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