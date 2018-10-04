Димитрис Прифтис: Я доволен игрой команды

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над черногорским «Морнаром» (97:74) на выезде в первом туре Кубка Европы, сообщается на сайте Кубка Европы.

«Я доволен действиями команды, мы старались играть в обороне строго и агрессивно, что и позволило нам набрать легкие очки. Мы провели серьезный матч, были полны энергии, набрали много очков в быстрых прорывах. Когда мы сталкивались с зонной защитой, мы преодолевали ее при помощи хороших бросков. Мы хорошо двигали мяч», — отметил Прифтис.

Тренер подчеркнул, что это только первый матч, и впереди у команды много работы. Кроме того он поблагодарил «Морнар» за гостеприимство и подчеркнул, что соперник УНИКСа заслужил право сыграть в Кубке Европы, что дебютантом турнира быть сложно, и пожелал клубу из Черногории удачи.

«УНИКС полон амбиций в турнире, у нас глубокий состав и мы можем использовать его в ходе долгого сезона. Мы приняли участие в трудном турнире в Москве, в Кубке Гомельского, и поездка в Бар получилась сложной», — добавил Прифтис.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.