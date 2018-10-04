Татар-информ

4 октября 2018, 09:30

Общество

«Большие подарки от больших людей – вдвойне приятно»

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Общество

«Большие подарки от больших людей – вдвойне приятно»

За время Декады пожилых людей около 1,5 тыс. представителей старшего поколения получили подарки от депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Чествование пенсионеров в Татарстане продолжается. Одной из самых массовых в республике стала акция «1 октября – День добра и уважения», организованная «Благотворительным фондом Хайруллина». Поздравление представителей старшего поколения стало доброй традицией фонда, его сотрудники каждый год дарят пенсионерам хорошее настроение и теплые эмоции.

Поздравления и продуктовые наборы от имени депутата Государственной Думы ФС РФ Айрата Хайруллина получают ветераны, жильцы домов-интернатов и сельские пенсионеры. Гостинцы пенсионерам вручают на праздничных районных мероприятиях. Пожилых, не имеющих возможности их посетить по состоянию здоровья, навещают на дому. Этим людям внимание и забота особенно нужны, гостям они всегда бывают искренне рады: сотрудники фонда и выслушают, и помогут, и добрым словом поддержат.

«В этом празднике – тепло и сердечность, уважение и любовь. Это день единства и преемственности поколений», – отметил в своем поздравлении Айрат Хайруллин.

«Большие подарки от больших людей – это вдвойне приятно: и материальная помощь – ведь в бюджетных организациях не заложены деньги на подарки, и, прежде всего, внимание к пожилым. Они ждут, с радостью и воодушевлением принимают подарки, целый год потом рассказывают знакомым, что их поздравил депутат Госдумы. Огромное спасибо Айрату Назиповичу. Мы очень обрадовались, когда узнали, что нам привезут подарки, что не надо искать спонсоров... От "Фонда Хайруллина" мы их получаем с тех пор, как Айрата Назиповича избрали депутатом от нашего района», – рассказала директор Федоровского дома-интерната для престарелых и инвалидов Аксубаевского района Рузиля Баширова.

Помощь старикам, многодетным и малоимущим семьям – это основное направление работы «Благотворительного фонда Хайруллина». С 2004 года фонд регулярно проводит масштабные мероприятия: акции, приуроченные ко Дню защиты детей, Новому году, Декаде инвалидов, Дню Победы, мусульманским и православным праздникам. Всего в течение года фонд, как правило, организует более десяти акций. 

фото: Ляйля Ахметшина

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