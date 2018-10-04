Рустам Минниханов с краткосрочной поездкой посетит Санкт-Петербург

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с краткосрочной поездкой посетит Санкт-Петербург. В Северной столице России он примет участие в VIII Петербургском международном газовом форуме.
В город на Неве Рустам Минниханов прибудет утром. Ожидается, что Президент Татарстана на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» встретится с председателем правления ПАО «Газпром», заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Позже Минниханов примет участие в обходе выставочной экспозиции форума и встрече с участниками автопробега «Газ в моторы».
Во второй половине дня Президента Татарстана ждут в столице Чеченской Республики, городе Грозный.