В Нижнекамске нестандартной программой отметили День учителя

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовали празднования, посвященные Дню учителя, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Традиционное торжественное мероприятие было решено устроить в новом формате: вместо церемонии в концертном зале общегородской праздник провели в одном из ресторанов. Здесь собрались около 230 гостей. Среди них были учителя, директора учебных заведений и ветераны педагогического труда – они устроили настоящий бал.

Вечер с соответствующим дресс-кодом начался с общего полонеза, к которому педагоги готовились заранее. Женщины были одеты в вечерние платья, мужчины – в парадные костюмы.

С приветственными словами к участникам торжества обратилась заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина и руководитель Управления образования Вадим Матюшин. В финале вечера состоялось награждение лучших педагогических работников.

Всего в Нижнекамске и селах района работают 60 школ, в которых трудятся свыше 2 тыс. педагогических работника, обучающих более 30 тыс. детей.

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