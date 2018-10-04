Полицейские Елабуги рассказали кадетам о методах борьбы с преступностью

(Елабуга, 4 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Полицейские Елабуги побывали в гостях у кадетов школы №3. Следователь, криминалист-эксперт, сотрудники отдела уголовного розыска и по делам несовершеннолетних рассказали о своей работе, поделились интересными историями, связанными с раскрытием преступлений и ответили на вопросы.

Так, криминалист-эксперт показал содержимое своего чемоданчика и то, как снимаются отпечатки пальцев, рассказал, как узнать не только «тайны следствия», но и как стать настоящим следователем. Как отметили полицейские, во время раскрытия преступлений помогает не только оборудование и дедукция, но и порой внутреннее чутье. Мероприятие приурочили к 100-летию подразделения уголовного розыска.



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