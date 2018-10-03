Татар-информ

4 октября 2018, 05:44

Общество

В Альметьевске наградили ветеранов трубного завода

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Общество

В Альметьевске наградили ветеранов трубного завода

Фото: almetyevsk.tatar.ru

В ходе торжества состоялось награждение Почетными грамотами совета и исполкома района заводчан за неоценимый вклад в развитие предприятия.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В рамках празднования Международного Дня пожилых людей, а также 50-летия ремонтно-механического цеха на Альметьевском трубном заводе состоялось чествованию ветеранов, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

В ходе торжества состоялось награждение Почетными грамотами совета и исполкома района заводчан за неоценимый вклад в развитие предприятия.



Слова поздравления за многолетний труд и преданность профессии произнес глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, управляющий директор АТЗ Александр Токарев, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов и многие другие.

Глава района выразил признательность ветеранам, которые стояли у истоков производства, заложили лучшие трудовые традиции. Солисты и коллективы города подарили лучшие концертные номера заводчанам и гостям мероприятия.



Альметьевский трубный завод – крупное российское производственное предприятие, которое выпускает стальные электросварные трубы. АТЗ давно завоевал на отечественном рынке репутацию производителя надежной продукции.

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