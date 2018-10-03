В Болгаре состоялся фестиваль воздушных змеев

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Более тридцати школьников представили своих воздушных змеев на фестивале, который состоялся в Болгаре, пишет газета «Новая жизнь».

Праздник, организованный педагогами станции детского технического творчества «Регата», состоялся в четвертый раз. На территории старого аэродрома демонстрировались захватывающие полеты воздушных змеев, проводились мастер-классы.

Дебютными эти соревнования стали для учащихся санаторной, кадетской и коррекционной школ-интернатов.

Своих змеев ребята изготавливали в течение нескольких недель во внеурочное время, проявляя всю свою незаурядную фантазию. Ученики Болгарской средней школы № 1 удивили всех самым большим самолетом. В большинстве же на фестивале были представлены ромбовидные змеи разных размеров, которые по условиям должны парить в воздухе не менее двух минут. Учитывались также оригинальность, высота полета, маневренность. Зрители сполна могли насладиться красотой этого зрелища, а также согреться горячим чаем.

Победителями соревнований стали Игорь Чичулин из первой городской школы и Ринат Миассаров из Искерязапской средней школы. Они были признаны лучшими в номинациях «Воздушный ас» и «Неземное чудо».

В число призеров вошли Геннадий Лифантьев, Елизавета Абасева, Полина Башкирова, Елизавета Фадеева из Трехозерской, Кимовской средних школ, филиала Антоновской школы в Иж-Борискине и станции «Регата».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.