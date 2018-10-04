(Елабуга, 4 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе завершается уборка картофеля. Об этом сегодня сообщили в Управлении сельского хозяйства. Выращиванием второго хлеба в районе занимается в основном агрофирма «Вятские зори».

Всего картофель был посажен на 356 га, 90 процентов уже убрали. Урожайность картофеля составляет 320 центнеров с гектара. Кроме того, в районе продолжается заготовка кормов для скота. Убрали половину площадей кукурузы, активно идет заготовка сена, сенажа и силоса, что в расчете на условную голову скота составляет 25,3 центнера кормовых единиц.

Как уверяют в управлении сельского хозяйства, кормами на зиму животные в хозяйствах будут обеспечены полностью. В передовиках по заготовке кормов такие хозяйства, как АФ « Яш куч», АФ «Морты», СПК Костенеево , АФ «Новый Юраш» и «Светлая долина». В этих сельхозпредприятиях на условную голову скота заготовили 32 центнера кормовых единиц.



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