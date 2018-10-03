Зеленодольский район первым в РТ присоединился к акции «Добро в село»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Зеленодольский район первым в Татарстане присоединился к всероссийской акции «Добро в село», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Акция прошла в селе Большие Кургузи Зеленодольского района. В ней приняли участие студенты «Волонтеры-медики» медицинского училища и врачи-профессионалы Зеленодольской ЦРБ. С приветственным словом к сельчанам обратились руководитель исполкома Зеленодольского района Дмитрий Сапожников и главврач Зеленодольской центральной районной больницы Татьяна Сабурская.

Больше-Кургузинский фельдшерско-акушерский пункт находится в сорока километрах от больницы. ФАП обслуживает жителей села Большие Кургузи и Малые Кургузи – всего 453 человека, из которых 107 – дети. Волонтеры-медики и специалисты Зеленодольской ЦРБ рассказали местным жителям о профилактике гриппа и ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете.



63 сельских жителя сделали флюорографию и 31 житель осмотрен терапевтом, которым сделана прививка от гриппа. Также медики организовали мастер-класс «Измерь свое давление», а школьники приняли участие в викторине «Кубик здоровья».



Узкие специалисты – кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог и терапевт провели прием сельских жителей, нуждающихся в медицинской помощи. Кардиолог принял 37 сельчан, и всем была сделана ЭКГ. 57 человек сдали кровь на сахар и холестерин. На прием к неврологу обратились 28 человек, к эндокринологу – 30 и онкологу 23 человека.



Акция «Добро в село» сопровождалась концертной программой, организованной творческим коллективом из централизованной клубной системы «Айшинская».

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