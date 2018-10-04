Татар-информ

4 октября 2018, 08:50

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о VIII международном архитектурном фестивале «Эко-берег»

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о VIII международном архитектурном фестивале «Эко-берег»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 4 октября, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная VIII международному архитектурному фестивалю «Эко-берег».

В мероприятии примут участие заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшев, главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева, руководитель конкурсных и фестивальных программ Союза архитекторов России Елена Жильникова, президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков и первый вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.
 

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