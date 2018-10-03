Татар-информ

4 октября 2018, 01:22

Общество

В Менделеевске ветераны химзавода имени Льва Карпова приняли поздравления

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Общество

В Менделеевске ветераны химзавода имени Льва Карпова приняли поздравления

Фото: mendeleevskyi.ru

Для виновников торжества организовали дружескую встречу с коллективом и концертную программу.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Менделеевске отметили День пожилого человека. Ветераны химического завода имени Льва Карпова на базе предприятия принимали поздравления, сообщает ИЦ «Менделеевск».

За праздничным столом собрались более 80 заводчан почтенного возраста. Для виновников торжества организовали дружескую встречу с коллективом и концертную программу.

Все гости – уважаемые ветераны труда, внесшие значительный вклад в развитие химической отрасли во главе с генеральным директором Дамиром Шамсиным. Он отметил, что завод Карпова славится своими многочисленными династиями. Молодое поколение перенимает эстафету у старшего и делает все для того, чтобы химзавод процветал и развивался.

Виновников праздника со словами благодарности также приветствовали заместители председателя Государственного комитета РТ по туризму и главы района Артур Абдрашитов и Лейсан Галеева, представители профсоюзного комитета завода, Совета ветеранов. Они пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни, благополучия и добра.

Встреча прошла радостно, в теплой праздничной атмосфере и воспоминаниях о былых годах. Ветераны с гордостью вспоминали работу на предприятии.

Праздник продолжился чаепитием и концертом. Забыв о возрасте, ветераны завода исполняли песни своей молодости и весело танцевали.

 

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