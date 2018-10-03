ПСО «Казань» подписало контракт с «Роскосмосом» на 38,7 млрд рублей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Госкорпорация «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство на космодроме «Восточный» второго стартового комплекса для обеспечения пусков РН тяжелого класса семейства «Ангара» на 38,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

До 31 декабря 2022 года ПСО «Казань» предстоит разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы и укомплектовать объект инженерным оборудованием.

ПСО «Казань» определено генподрядчиком строительства распоряжением Правительства РФ в декабре прошлого года.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 га. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет «Ангара» тяжелого и легкого классов. В состав стартового комплекса будут входить пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на космодроме «Восточный» стартовало строительство стартового стола для тяжелой ракеты-носителя «Ангара».

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