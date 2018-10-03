Вашингтон полностью прекратил поставки нефти в Китай

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). США полностью прекратил поставки нефти в Китай в связи с торговым конфликтом между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Мы являемся одним из основных перевозчиков нефти из США в Китай, заявил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь во время судоходного саммита в Гонконге. До торгового конфликта это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен, добавил он.

Вашингтон начал поставлять Пекину нефть два года назад. На долю Пекина приходилось порядка 20 процентов экспорта США. При этом для Китая поставки черного золота из Штатов составляют всего три процента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США планируют обвинить Китай в подрыве своей оборонно-промышленной базы.

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