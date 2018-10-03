Три человека погибли при крушении вертолета в Костромской области

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). При крушении вертолета в Костромской области погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

Отмечается, что личности погибших и принадлежность судна устанавливаются.

Ранее в МЧС сообщили, что вблизи деревни Вонышево упал вертолет. По словам собеседника агентства, обломки вертолета обнаружены возле деревни Вонышево, воздушное судно обгорело. Он добавил, что марка и принадлежность воздушного судна пока не установлены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в аварии в Лаишевском районе РТ один человек погиб и двое пострадали.

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