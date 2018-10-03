УНИКС победил в черногорском Баре

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первый официальный матч сезона УНИКС провел в Черногории в городе Бар с «Морнаром» в Кубке Европы, группа «Д» и уверенно победил со счетом 97:74.

Для черногорцев это был их первый матч в еврокубках УЛЕБ. Лишь в минувшем сезоне «Морнар» добыл свой первый титул, выиграл чемпионат Черногории, победив в финальной серии со счетом 2-1 «Будучность» из Подгорицы. В финале Кубка Черногории «Будучность» была сильнее, победив «Морнар» со счетом 88:84.

Основан клуб под названием «Младост» в качестве студенческой команды, как и УНИКС, в 1974 году. В конце прошлого века уже как «Морнар» (Моряк в переводе с сербо-хорватского) команда дважды пробивалась в высшую лигу чемпионата Сербии и Черногории, в союзном чемпионате Югославии барцы выше второго дивизиона не поднимались, но в Кубке пару раз доходили до полуфинала. Вылетев из высшей лиги в 1998 году, «Морнар» вернулся туда в 2004. После объявления независимости Черногории команда в 2010 году добралась до финала Кубка страны, где проиграла все той же «Будучности» — это черногорский аналог нашего ЦСКА, сильнейшая команда маленькой горной страны.

С 2016 года «Морнар» играет в Адриатической лиге, где в прошлом сезоне дошел до полуфинала, уступив «Црвене Звезде», 0-3 в серии. В прошлом же сезоне черногорцы сыграли в лиге чемпионов ФИБА. Возрождение команды в начале века связано с работой главного тренера Джорди Павичевича, сейчас рулит командой его брат Михайло. Фамилия Павичевич в Черногории равносильна Ивановым в нашей стране.

В межсезонье «Морнар» победил сербский ФМП (86:82), проиграл сербскому же «Партизану» (77:91). А в первом туре чемпионата Адриатической лиги в Любляне черногорцы проиграли словенской «Олимпии» (66:87). Новичков в команде трое. Сербский защитник Никола Ребич перешел из испанского «Бильбао Баскет», его земляк, форвард Дорде Дреновац — из македонского МЗТ, американский защитник Бронсон Кениг — из Grand Rapids американской G-лиги. Играя за университет штата Висконсин, этот белый парень забивал трехочковые с процентом 40,5! Есть в команде еще один американец — защитник Хадин Каррингтон. Все остальные сербы, черногорцы и один хорват, форвард Марин Морнар.

Главный тренер «Морнара» Михайло Павичевич на клубном сайте высказался об УНИКСе комплиментарно: «УНИКС — абсолютный фаворит, как по составу, так и по форме. Объективно нам не на что надеяться в этой игре. УНИКС сильнее большинства команд Евролиги (видимо, Михайло имел в виду турнир ФИБА), и он будет бороться за победу в Кубке Европы. Мы постараемся использовать первый матч еврокубка для улучшения нашей формы, поскольку в Любляне мы сыграли очень плохо. Главное, что наши болельщики увидят дома очень сильную команду из России в деле».

Более оптимистично высказался сербский центровой «Морнара» Урош Лукович. «Мы постараемся показать свой потенциал в первой домашней игре сезона».

Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа поделился своими ожиданиями от матча клубной пресс-службе, отметив командную скорость «Морнара». «Это первая игра в этом сезоне. Во время предсезонной подготовки у нас было несколько травм, которые не дали нам основательно поработать вместе. К тому же, нам нужно справиться с усталостью после выматывающего турнира. Сейчас одни игроки восстановились, и мы стараемся вернуть их в ритм. Но, к сожалению, мы потеряли Мелвина Эджима и Артема Клименко. Каждому придется приложить дополнительные усилия, чтобы закрыть эту брешь. А „Морнар Бар“ — хорошая команда, которая играет в высоком темпе и в составе которой много отличных снайперов», — сказал Прифтис.

Принимал УНИКС «Морнар» на арене Topolica вместимостью 2.625 мест (население города с историей в полторы тысячи лет составляет 15 тыс. человек). Она была открыта в 1986 году в 500 метрах от набережной Адриатического моря. Бар — это курортный город и крупнейший порт страны.

Казанцы не смогли выставить сегодня сильнейший состав: травмированы Артем Клименко и Мелвин Эджим. Игру УНИКС начал в таком составе: Трент Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников, Максим Шелекето и Пиеррия Хенри. И уже на первой минуте казанцы ошеломили хозяев, 0:6. Лишь ближе к середине стартовой десятиминутки «Морнар» пришел в себя, 7:10. Но с Ндуром черногорцы ничего поделать не могли — за первые шесть минут наш сенегалец набрал 12 очков! 8:20 после броска Хенри. Тренерский штаб УНИКС полностью меняет свою пятерку, заканчивали четверть Костас Каймакоглу, Джамар Смит, Реймар Морган, Антон Понкрашов и Эрик Маккаллум.

Единственный компонент игры, в котором «моряки» превосходили УНИКС, — дальние броски. За первую половину черногорцы реализовали 7 дальних бросков против 3 у гостей, в итоге 12-9. В остальном превосходство УНИКСа было не просто очевидным, а подавляющим. Всего одна потеря у гостей против семи у хозяев в конце первой половины. Правда, начало второй четверти осталось за «Морнаром», 23:28, на что казанцы тут же ответили рывком 7-0, 23:35. А Ндур продолжал исправно набирать очки, 30:47 на табло, 21 очко в его активе и ни одного промаха с игры! И все же за счет трехочковых черногорцы к большому перерыву сумели сократить отрыв в очках до 13, 38:51, с таким результатом команды закончили вторую четверть.

И в третьей четверти хозяева предпочитали атаковать из-за дуги, а гости со средней дистанции. Вышел у казанцев на паркет Павел Сергеев, первые очки набрал Каймакоглу, а перевес в очках в пользу УНИКСа достиг 20, 46:66 после броска Моргана. И 11 подряд точных бросков Ндура, только с 12-й попытки Морис промахнулся. Не изменилась картина игры и в заключительной четверти, УНИКС спокойно, без чрезмерных усилий держал «Морнар» на дистанции в 20 очков и далее. Пришло время сыграть и последнему из заявленных на матч казанцев, Андрей Кощеев вышел на площадку за 2-54 до конца и успел набрать свои два очка. Все игроки УНИКСа, принявшие участие в матче, набрали свои очки. Уверенная и красивая победа УНИКСа.

В следующем туре Кубка Европы казанцы 10 октября на своей площадке сыграют с литовским «Летувос Ритас». А 7 октября дома же УНИКС в первом туре чемпионата Единой лиги ВТБ примет саратовский «Автодор».

«Морнар» (Бар, Черногория) — УНИКС (Казань, Россия) — 74:97 (18:28, 20:23, 21:26, 15:20). Самые результативные: «Морнар» — Кениг (19), Микович (13), Враньеш (13); УНИКС — Ндур (29+8 подборов), Морган (14), Смит (12).

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