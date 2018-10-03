В Казани открылась выставка футбольных экспонатов, созданных ветеранами

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 3 октября, в Союзе ветеранов РТ открылась выставка, посвященная чемпионату миру по футболу, который состоялся в России летом этого года, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

По словам организаторов, выставка экспонировалась во многих местах во время проведения мундиаля. Экспонаты – изделия ручной работы – изготовили участники Великой Отечественной войны, ветераны войны и труда, члены клуба «Боевые подруги».

Для гостей выставки также состоялась культурно-развлекательная программа – концерт ансамбля «Память».

9 октября ветеранов ждет еще одно праздничное мероприятие – квест-фестиваль «Золотые краски осени».

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