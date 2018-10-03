Навка раскрыла подробности показа мюзикла «Руслан и Людмила» в Казани

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). На казанской «Татнефть Арене» со 2 по 5 ноября покажут мюзикл на льду «Руслан и Людмила», сообщает пресс-служба проекта.



Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка выступила автором идеи, продюсером и исполнительницей главной женской роли. По словам спортсменки, столица Татарстана станет вторым городом, где состоится показ мюзикла. До этого премьера уже прошла в Москве и собрала множество восторженных отзывов.





Также Навка рассказала, что «Руслан и Людмила» – это актуальное на все времена произведение Александра Пушкина, которое впервые представлено в жанре мюзикла на льду. В итоге, по мнению фигуристки, получилась «великолепная сказка». В спектакле принимают участие фигуристы мирового уровня и звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров озвучивает Черномора, Ани Лорак – Людмилу и Александр Панайотов – Руслана.



Шоу пестрит большим количеством спецэффектов, в числе которых знаменитая гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции, полеты артистов над ареной на бороде Черномора, фейерверк. Важную роль в воссоздании сказочного мира на льду сыграли и костюмы, большая часть деталей для которых была выполнена вручную.





Подробности о спектакле и билетах также можно узнать на официальном сайте проекта navka.show.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.