В Татарстане организуют горячую линию по вопросам призыва

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ и Военный комиссариат Татарстана 5 октября организуют горячую линию по вопросам призыва в армию.

Сотрудники этих двух структур помогут получить исчерпывающую информацию об условиях прохождения воинской службы по призыву и по контракту, а также об условиях получения отсрочки по учебе, состоянию здоровья или семейному положению. Кроме того, они постараются разъяснить сложные ситуации, о которых расскажут обратившиеся на горячую линию.

Звонки будет приниматься с 9 до 17 часов. Телефон горячей линии: 8 (843) 236-00-71.

Осенний призыв в России начался 1 октября и продлится до 31 декабря.

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