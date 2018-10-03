На набережной Кабана отпразднуют День вегетарианства

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани 7 октября на набережной озера Кабан состоится праздник по случаю Дня вегетарианства, который отмечается 1-го числа этого месяца. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Парки и скверы Татарстана» в своих аккаунтах в социальных сетях.

С 11 до 15 часов на набережной будет организован фуд-корт с вегетарианской и веганской продукцией. Гости праздника смогут продегустировать блюда, предложенные заведениями, которые примут участие в мероприятии. Кроме того, будут прочитаны лекции об этичном образе жизни, вегетарианстве и сортировке мусора.

Желающие поделиться опытом вегетарианства, рассказать о раздельном сборе мусора или донести свое видение этичного образа жизни могут отправить свои заявки на почту набережной Кабана: info@kabanlake.ru.

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