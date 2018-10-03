Игнат Данилов: Победу в матче против «Новы» отдали из-за своих ошибок

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Игнат Данилов после поражения от «Новы» в домашнем матче Кубка России подчеркнул, что исход игры решили ошибки казанцев.

«Хорошо играли, но своими ошибками отдали. Мне пришлось нелегко: все-таки высшая лига А и Суперлига – разные вещи. Есть в чем добавлять, уже знаю, в чем мне нужно прибавить. По сравнению с высшей лигой здесь больше интенсивности и меньше ошибок», – заметил волейболист.

«Атмосфера в команде хорошая, тренировочный процесс идет. После матча с Вербовым говорили о моих ошибках и тонкостях игры. Я так понял, что пока Спиридонов будет восстанавливаться, я буду в основной команде», – заявил Данилов.

«Зенит» вел по ходу матча со счетом 2:0, но упустил победу на тай-брейке.

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