В Казани пройдет чемпионат Татарстана по запуску бумажных ракет среди школьников

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани состоится чемпионат Татарстана по запуску бумажных ракет среди школьников, который будет посвящен памяти космонавта Георгия Гречко. Об этом сообщает пресс-служба организующего турнир Дома занимательной науки и техники.

Впервые в рамках чемпионата будет организована трасса для полетов квадрокоптеров под управлением школьников в возрасте от семи до 12 лет. Победители получат ценные призы от организаторов, включая сертификаты на возможность отметить свой праздник на территории Дома занимательной науки и техники и возможность поехать в Москву на экскурсию на предприятия космической промышленности и в Звездный городок.

Целями чемпионата являются развитие аэрокосмического направления технического творчества, стимулирование работы объединений авиамоделистов, популяризация малой беспилотной авиации, повышение интереса школьников к техническому творчеству и инженерным профессиям, их ранняя профориентация.

Партнерами мероприятия выступают КНИТУ (КАИ), интерактивный центр «Дом занимательной науки и техники», ПАО «Татнефть», авиакомпания «ЮВТ Аэро», компания «Тулпар Аэро Групп» и представители Звездного городка в Жуковском.

Состязания пройдут на территории культурно-спортивного комплекса «КАИ Олимп» с 10 до 14 часов 6 октября. Желающие принять в них участие могут до 5 октября подать свои заявки по телефону – 8 (843) 250-00-30 или на почту: dznt.2500030@gmail.com.

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