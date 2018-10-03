Татар-информ

3 октября 2018, 21:06

Экономика и финансы

Новшеством расходной части бюджета РТ 2019 года станет финансирование нацпроектов

Рекомендуем

Экономика и финансы

Новшеством расходной части бюджета РТ 2019 года станет финансирование нацпроектов

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Прогнозируемый объем доходов бюджета РТ в 2019 году составит 228,2 млрд рублей, расходов – 232,3 млрд рублей.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новшеством расходной части бюджета Татарстана начиная с 2019 года станет финансирование в составе государственных программ национальных и федеральных проектов. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов.

На заседании депутаты рассмотрели законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Заработную плату отдельной категории работников бюджетной сферы для реализации «майских указов» предлагается проиндексировать с 1 января 2019 года на 4,2 процента, рассказал Файзрахманов. «Заработные платы работников государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений – с 1 октября 2019 года», – добавил он.

Первый замминистра финансов РТ также отметил, что стипендии предлагается повысить с 1 сентября на 4,2 процента.

В целом прогнозируемый объем доходов бюджета РТ в 2019 году составит 228,2 млрд рублей, расходов – 232,3 млрд рублей. Дефицит будет равняться 4,2 млрд рублей.

По словам заместителя министра экономики РТ Айрата Шамсиева, объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2,3 трлн рублей. Ежегодный рост производства в сельском хозяйстве составит около 2 процентов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минэкологии РТ выделило более 16 млн рублей для борьбы с наводнениями в Лаишевском районе
Новости дня
22:38
На набережной Кабана отпразднуют День вегетарианства

В воскресенье, 7 октября, будет организован фуд-корт и пройдут лекции об этичном образе жизни, вегетарианстве и сортировке мусора.

22:33
Три человека погибли при крушении вертолета в Костромской области
22:31
В Елабуге к поселку многодетных семей начали прокладывать газопровод

Свыше 700 семей в следующем году получат голубое топливо.

22:19
Навка раскрыла подробности показа мюзикла «Руслан и Людмила» в Казани

Навка рассказала, что «Руслан и Людмила» – это актуальное на все времена произведение Пушкина, которое впервые представлено в жанре мюзикла на льду.

22:16
УНИКС победил в черногорском Баре

В следующем туре Кубка Европы казанцы 10 октября на своей площадке сыграют с литовским «Летувос Ритас».

22:06
ГБКЗ имени Сайдашева представил новый концертный сезон на 2018-2019 год

Большим интересом пользуется абонемент «Песочные истории», включающий концерты – музыкальные сказки с песочной анимацией.

21:59
В РТ в списки на получение земельных участков попали более 48 тыс. многодетных семей

В республике многодетным семьям предоставлено 31 тыс. 914 участков.

21:51
Израиль продолжит операции в Сирии и после поставок С-300 из России
21:44
Театр Кариева подготовил перфомансы и спектакли на открытие сезона

Зрители увидят не только спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», но до начала представления окунутся в атмосферу театра.

21:34
Магдеев попросил гаражные кооперативы не позориться на фоне отремонтированных дорог

Мэр Челнов провел рейд по улицам и проспектам, приведенным в порядок в этом году.

21:28
Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
21:16
Опубликован первый трейлер второго сезона мультсериала «Босс-молокосос»
21:06
Новшеством расходной части бюджета РТ 2019 года станет финансирование нацпроектов

Прогнозируемый объем доходов бюджета РТ в 2019 году составит 228,2 млрд рублей, расходов – 232,3 млрд рублей.

21:00
Игнат Данилов: Победу в матче против «Новы» отдали из-за своих ошибок

Волейболист казанского «Зенита» прокомментировал поражение от «Новы» в матче Кубка России.

20:54
В Казани пройдет чемпионат Татарстана по запуску бумажных ракет среди школьников

Впервые в рамках чемпионата будет организована трасса для полетов квадрокоптеров под управлением школьников.

20:44
В четырех районах Казани 4 октября частично отключат свет

Одной из причин отсутствия электричества станет плановый ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

20:32
Казанский «Зенит» уступил «Нове» в домашнем матче Кубка России

После первых двух партий казанцы вели со счетом 2:0, но проиграли три сета подряд и потерпели свое четвертое поражение в турнире.

20:20
Врачи из ДРКБ ознакомились с технологиями китайской детской клинической больницы

Казанские специалисты побывали в отделениях реабилитации, урологии, нейрохирургии и центре эпилепсии.

20:12
Правительство РТ и Минсвязи РФ будут сотрудничать при организации WorldSkills Kazan

Подписано соглашение между Правительством Татарстана, оргкомитетом WorldSkills Kazan 2019 и Минсвязи России.

20:00
Внести свой вклад в ведение Красной книги РТ может каждый

Для пополнения Красной книги республики достаточно фотографировать встреченные виды растений и животных.

19:52
В парках и скверах Казани 6 и 13 октября состоятся субботники

Особенностью мероприятий по уборке парковых территорий станет раздельный сбор мусора.

19:49
Жителей Казани оштрафовали на 163 млн рублей за административные нарушения

За 9 месяцев этого года Административные комиссии Казани вынесли более 57 тысяч постановлений об административных нарушениях.

19:40
США разорвут договор о дружбе с Ираном
19:28
Появился первый русскоязычный трейлер о чернокожем «Человеке-пауке»
19:18
Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×