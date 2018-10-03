Новшеством расходной части бюджета РТ 2019 года станет финансирование нацпроектов

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новшеством расходной части бюджета Татарстана начиная с 2019 года станет финансирование в составе государственных программ национальных и федеральных проектов. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике первый заместитель министра финансов РТ Марат Файзрахманов.

На заседании депутаты рассмотрели законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Заработную плату отдельной категории работников бюджетной сферы для реализации «майских указов» предлагается проиндексировать с 1 января 2019 года на 4,2 процента, рассказал Файзрахманов. «Заработные платы работников государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений – с 1 октября 2019 года», – добавил он.

Первый замминистра финансов РТ также отметил, что стипендии предлагается повысить с 1 сентября на 4,2 процента.

В целом прогнозируемый объем доходов бюджета РТ в 2019 году составит 228,2 млрд рублей, расходов – 232,3 млрд рублей. Дефицит будет равняться 4,2 млрд рублей.

По словам заместителя министра экономики РТ Айрата Шамсиева, объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2,3 трлн рублей. Ежегодный рост производства в сельском хозяйстве составит около 2 процентов.

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