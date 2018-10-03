В четырех районах Казани 4 октября частично отключат свет

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра, 4 октября, часть жителей четырех районов Казани временно останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города с 8 до 11 часов света не будет по следующим адресам: ул. Дзержинского, д. 27, ул. Лобачевского, дд. 6, 6/27, 10 и 10в, ул. К. Маркса, д. 38/5, ул. Пушкина, д. 31 и ул. Театральная, дд. 1/29, 5, 13. С 8 до 13 часов электроэнергии не будет по адресам: ул. Груздева, дд. 4, 5, ул. Достоевского, д. 35/10 и ул.Чехова, дд. 2, 6, 6г, 8/2.

Кроме того, с 13 до 16 часов электричество отключат в домах №№ 54, 56 и 58 по улице Федосеевская. А с 14 до 18 часов без света останутся такие адреса, как ул. Бутлерова, дд. 31, 35/15, ул. Маяковского, дд. 19, 17, 20, 23а и ул. Некрасова, дд. 32а, 38.

В Кировском районе электроэнергии не будет с 8 до 18 часов по адресам: ул. Кулахметова, д. 3, ул. Лебяжья, дд. 52, ул. Луговая, дд. 75, 73, 71/2, 71/1, 69, 67, 63, 61, 59, 57, 94, 92, 88, 86, 86а, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70а, 70, 68, 66, 64, 60а, 60, 58, 56, 52, ул. Малая Мухаметшина, дд. 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3а, 3, 14, 12, 10, 16, ул. Большая Мухаметшина, дд. 37, 35, 33, 31, 44, 40, 38, ул. Окольная, дд. 50, 62, 66, 68 и ул. Фрунзе, дд. 9, 9а.

В Приволжском районе свет отключат с 9 до 17 часов в домах №№ 10 и 12 по улице Кул Гали.

В Советском районе отключение электроэнергии с 9 до 18 часов затронет поселки Константиновка, Радужный и Лесная Поляна. В Константиновке без света останутся здания по улицам Березовая, Заречная, Лесная, Овощеводов, Озерная, Садовая и Хансувар, а также дома №№ 5а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 16а, 16б, 25а по улице Интернациональная и дом № 21 по улице Солнечная.

В Радужном электричества не будет по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева и Хлебников, а в Лесной Поляне – по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная.

Причиной отключений станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, отмечается в сообщении пресс-службы Сетевой компании.

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