Алексей Анисимов

3 октября 2018, 20:32

Спорт

Казанский «Зенит» уступил «Нове» в домашнем матче Кубка России

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Спорт

Казанский «Зенит» уступил «Нове» в домашнем матче Кубка России

Фото: Михаил Захаров/архив

После первых двух партий казанцы вели со счетом 2:0, но проиграли три сета подряд и потерпели свое четвертое поражение в турнире.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» уступил «Нове» из Новокуйбышевска на предварительном этапе Кубка страны. Матч второго тура прошел в столице Татарстана – хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество и потерпели болезненное поражение.

Казань принимает второй тур предварительного этапа Кубка России у мужчин. В одной группе с «Зенитом» играют уфимский «Урал» и «Нова» из Новокуйбышевска, а также три команды высшей лиги А – «Тархан» из Стерлитамака, челябинское «Динамо» и оренбургский «Нефтяник». Первый тур прошел как раз в Стерлитамаке, там «зенитовцы» дважды победили и потерпели три поражения. Такие результаты вполне объяснимы: команда готовилась к сезону без шести основных игроков, которые боролись за медали чемпионата мира в своих сборных. За российскую команду выступали сразу четверо казанцев, поэтому турнирных задач перед «Зенитом» на предварительном этапе Кубка не стоит – казанский клуб гарантированно сыграет в полуфинале.

Помимо сборников перед домашним туром казанцы потеряли еще и Алексея Спиридонова – доигровщик травмировал колено и перенес операцию. Так что играть при родных трибунах хозяевам пришлось в самом экспериментальном составе. Первый матч дома «Зенит» выиграл у «Тархана», одержав сухую уверенную победу. Встреча с «Новой» обещала быть более упорной, поскольку команда из Самарской области уже обыгрывала Казань ровно две недели назад – тогда подопечные Владимира Алекно не смогли справиться на приеме и частенько ошибались в атаке. Дома «зенитовцами» руководил уже Алексей Вербов: в этом сезоне опытный игрок, как и два года назад, будет играющим тренером команды.

По сравнению с прошлым матчем главный тренер «Новы» Константин Брянский не стал менять стартовую шестерку – в связке вышел Чеславс Свентицкис, позиции доигровщиков заняли Денис Бирюков и Астенго Биссет. В центре сетки у гостей играли Владимир Съемщиков и Иван Козицын, на месте диагонального работал Иван Подребинкин, в качестве либеро защищался Никита Еремин. У «Зенита» случилось две перестановки по сравнению с прошлой игрой – травмированного Спиридонова заменил молодой Игнат Данилов, а вместо Вадима Лихошерстова у сетки появился Алексей Кононов. В остальном состав был таким же: связующий Лоран Алекно, второй доигровщик Андрей Сурмачевский, диагональный Никита Алексеев, блокирующий Алексей Самойленко и либеро Валентин Кротков.

Неопытность молодежи подвела казанцев на старте матча – Данилов не забил трижды подряд и помог «Нове» выйти вперед. По-прежнему хромал прием «Зенита», в этом компоненте хозяева значительно уступали сопернику. Другое дело, что у гостей не заладилось с подачей на полную катушку: Бирюков и Свентицкис друг за другом отправили мяч в аут. Это добавило «зенитовцам» эмоций, которые помогли создать небольшое преимущество. Брянского не устроило содержание игры своей команды – он заменил связующего и долго высказывал Свентицкису претензии, забыв про матч. У казанцев очки стабильно набирал Алексеев: во многом благодаря ему «Зенит» уверенно лидировал к концу партии. Гости дважды не справились с планирующими подачами Самойленко и Кононова, и Брянский отреагировал на вторую ошибку тайм-аутом. Неожиданно объектов всеобщего внимания стали боллбои – сначала двое чуть не снесли Алексея Вербова, а чуть позже их коллега настолько заигрался с мячом, что забыл отдать его подающему игроку. На оба эпизода исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» отреагировал улыбкой. Повод для хорошего настроения действительно был – казанцы уверенно довели дело до победы в партии.

Во втором сете гости вернулись к стартовому сочетанию игроков, но Свентицкис все же выглядел неудачно: в одном из эпизодов он отдал настолько неудачную передачу, что ее никто из партнеров не смог даже перебить на сторону соперника. «Зенитовцы» здорово смотрелись в защите, поднимая практически все. Но собственные ошибки не позволили казанцам уйти в отрыв – счет в начале партии был равным. Новичок «Новы» Биссет не попал в игру: если в матче первого тура он стал самым результативным, то сейчас смотрелся не лучшим образом. На подаче Алексеева хозяева смогли впервые в партии серьезно выйти вперед, и очередной тренерский перерыв Брянский использовал при четырехочковом отставании своей команды. Лоран грамотно вел игру «Зенита» и подключал нападающих с задней линии – такие ходы становились полной неожиданностью для соперника. Вдобавок ко всему у «Новы» растворился блок, и практически все казанские атаки его не замечали. В критический для своей команды момент Биссет ошибся на подаче, а Свентицкис в простой ситуации напортачил с передачей – после двух этих эпизодов сет можно было заканчивать.

Начало третьего сета неудачно сложилось для Данилова: молодой доигровщик ошибался так часто, что даже удостоился персонального нагоняя от Владимира Алекно. Из-за этих ошибок «Зенит» оказался в роли догоняющего и был вынужден где-то искать брейковые мячи. В такой ситуации хозяевам нужно было исключить собственные ошибки, но они проскакивали – Алексеев дважды подряд ошибся в атаке, Сурмачевский не справился в защите. Отрыв «Новы» быстро вырос до размеров угрожающего, и Вербов попробовал изменить игру своей команды тайм-аутом. Получилось не очень: в нужный момент Сурмачевский подал сетку и поставил крест на победе казанцев в партии.

Эта победа могла завести гостей, которые пока не проиграли ни одного матча на предварительном этапе Кубка страны. У «зенитовцев» никак не получалось убрать из своей игры ошибки – моментами молодые Сурмачевский и Данилов дарили очки сопернику на ровном месте. Казань вновь практически сразу оказалась в роли догоняющей, но довольно быстро от нее избавилась: атака Алексеева установила равенство на табло. Брянский по ходу матча поменял схему игры, отправив Биссета в диагональ, а на его место выпустил Федора Воронкова – он довольно удачно вошел в игру, стабильно набирая очки. В середине партии команды выдали огненный розыгрыш: Кротков вытащил сумасшедший удар ногой, а его партнеры доиграли эпизод и заработали балл в копилку команды. «Нова» постоянно вырывалась вперед благодаря ошибкам казанцев и к концу сета имела два очка перевеса. «Зенитовцы» на флажке сократили отставание до минимума, но гости все же додавили – соперникам предстояла решающая пятая партия.

Тай-брейк мощнее начали хозяева: им удалось закрыть Биссета групповым блоком и ударно поработать в атаке. В итоге к смене сторон преимущество казанцев было двукратным. Следующий отрезок «Нова» выиграла со счетом 5:1, не оставив и следа от напора хозяев. На эмоциональном подъеме гости доиграли матч и одержали свою седьмую победу на предварительном этапе Кубка. Для «Зенита» поражение стало уже четвертым в семи матчах турнира.

Волейбол, мужчины. Кубок России памяти Константина Ревы. Предварительный этап, второй тур.
«Зенит-Казань» - «Нова» (Новокуйбышевск) – 2:3 (25:16, 25:19, 22:25, 23:25, 13:15).

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