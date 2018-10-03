Правительство РТ и Минсвязи РФ будут сотрудничать при организации WorldSkills Kazan

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Правительство Татарстана, оргкомитет чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и Минсвязи России договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подписи под соответствующим соглашением поставили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

Документ предусматривает всесторонне сотрудничество в ходе подготовки и проведения в Казани 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Мировой чемпионат будет проходить в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года. Он соберет лучших профессионалов со всей планеты для состязаний в более чем 50 компетенциях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американская компания Lincoln Electric и немецкая фирма Weiler стали партнерами чемпионата мира по профмастерству, который пройдет в Казани летом 2019 года.

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