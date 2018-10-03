В парках и скверах Казани 6 и 13 октября состоятся субботники

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В парках и скверах Казани 6 и 13 октября состоятся традиционные осенние субботники, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Принять в них участие мэрия приглашает активных жителей, представителей спортивных клубов, творческих коллективов и городских сообществ. Откликнувшимся на призыв предоставят необходимый инвентарь, фирменные рабочие фартуки и горячий чай.

Неравнодушные горожане вымоют памятники и малые архитектурные формы, уберут детские и спортивные площадки, а также примут участие в посадке деревьев. Особенностью этих субботников станет раздельный сбор мусора.

6 октября субботники будут организованы в парках «Черное озеро», «Континент», «Калейдоскоп» и «Сосновая роща», скверах имени Аксенова и «Дербышки», Лядском саду. 13 октября они состоятся в Горкинско-Ометьевском лесу, парках имени Урицкого, имени Горького, имени Тинчурина, Победы и «Крылья Советов», а также на набережной озера Кабан.

Мероприятия по уборке парковых территорий будут начинаться в 10 часов утра. Желающих просят обращаться по телефону: 8 (843) 239-44-33.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.