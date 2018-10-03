(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Жителей Казани оштрафовали на 163 млн рублей за административные нарушения, сообщает пресс-служба мэрии города.

За 9 месяцев этого года Административные комиссии Казани вынесли более 57 тысяч постановлений об административных нарушениях.

Наибольшее количество постановлений вынесли за неуплату парковки на платных стоянках – их 24 тысячи. Более пяти тысяч материалов составили за нарушения порядка организации уличной торговли и неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

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