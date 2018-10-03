США разорвут договор о дружбе с Ираном

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает телеканал ABC News.

При этом Помпео назвал решение о разрыве договора запоздавшим на 39 лет. После случившейся в Иране Исламской революции радикалы в 1979 году захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники находившихся там дипломатов.

Договор о дружбе между Соединенными Штатами и Ираном был заключен в 1955 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов на форуме «Российская экономическая неделя» заявил о готовности Татарстана развивать экономические связи с Ираном в рамках российско-иранских отношений.

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