Путин отправил Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым предложил первому из них возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а второму – стать врио главы северной столицы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

После этого Полтавченко подал в отставку по собственному желанию, а Беглова Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга до вступления в должность избранного главы города, сообщает пресс-служба Кремля.

Георгий Полтавченко возглавлял Санкт-Петербург с августа 2011 года. До этого он начиная с 2000 года работал полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе.

Александр Беглов уже был врио губернатора Петербурга в 2003 году – тогда он возглавлял город после отставки Владимира Яковлева и до избрания Валентины Матвиенко. После этого работал на разных должностях в Администрации Президента. С 2012-го по 2017 год был полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе, в 2017-м стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

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