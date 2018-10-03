В Казанском федеральном университете откроется Высшая школа национальной культуры и образования

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). С 1 ноября у Высшей школы татаристики и тюркологии имени Г. Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ сменится название. Впредь она станет называться Высшей школой национальной культуры и образования имени Г.Тукая и будет готовить педагогические кадры для работы в татарских школах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор института Радиф Замалетдинов.

По словам собеседника агентства, изменения в жизни высшей школы вызваны расширением направлений деятельности, поскольку теперь она по заказу республики помимо филологов будет готовить и билингвальных учителей для обучения детей в татарских школах точным и гуманитарным наукам.

Директор института добавил, что решение о создании новой структуры было принято летом. Согласно документам, официально название будет изменено 1 ноября. Фактически школа уже работает с 1 сентября. По заказу Министерства образования и науки РТ на очное обучение приняты 75, а на заочное – 50 студентов.

«Как заявило республиканское Министерство образования и науки, ежегодно для высшей школы будет государственный заказ для учителей. В текущем учебном году мы занимаемся подготовкой специалистов по математике/информатике, истории/обществознанию, музыке, дошкольному образованию и начальному образованию», – рассказал Замалетдинов. Студенты дневного обучения будут получать дополнительную стипендию.

«На отделении татаристики изменений нет, сколько абитуриентов принимали в прошлом году, столько же приняли и в нынешнем, а вышеназванные специалисты принимались в дополнительном порядке», – подчеркнул директор.

Министерство образования и науки планирует на следующий год принять 100 человек на очное и 50 на заочное отделение. В следующем году у школы есть заказ для учителей биологии и химии.

«Работая на новом направлении, мы окажем помощь нашим национальным школам. Молодые учителя, обучившись в высшей школе, смогут преподавать по своей специальности на двух государственных языках. Для реализации проекта будут привлечены лабораторные базы, преподаватели и ученые из разных институтов КФУ», – резюмировал он.

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ Радиф Замалетдинов расскажет о новой структуре на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 5 октября, начало – в 10.00. На встречу приглашаются представители СМИ.

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