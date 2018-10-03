Путин предложил всем желающим сразу ввести все санкции против России

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин счел неплохим сценарием для России введение всеми желающими всех возможных ограничительных мер против нее «как можно быстрее». Он сказал об этом, выступая на пленарном заседании проходящего в Москве форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о способах эффективного противодействия санкциям, Путин заметил, что одномоментное введение санкций «развязало бы руки» России для защиты ее национальных интересов наиболее эффективными средствами.

При этом Президент назвал санкции «очень вредными» и подчеркнул, что российская сторона никогда не поддерживала и не будет поддерживать рестрикции, введенные в обход ООН.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин назвал подрыв доверия к доллару из-за санкционной политики «колоссальной стратегической ошибкой» США.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.